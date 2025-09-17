Omron (SN2) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 24J Rendah $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 24J Tinggi $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 Sepanjang Masa $ 5.58$ 5.58 $ 5.58 Harga Terendah $ 0.964636$ 0.964636 $ 0.964636 Perubahan Harga (1J) +0.53% Perubahan Harga (1D) +3.91% Perubahan Harga (7D) +3.42% Perubahan Harga (7D) +3.42%

Omron (SN2) harga masa nyata ialah $1.35. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN2 didagangkan antara $ 1.28 rendah dan $ 1.39 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN2 sepanjang masa ialah $ 5.58, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.964636.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN2 telah berubah sebanyak +0.53% sejak sejam yang lalu, +3.91% dalam 24 jam dan +3.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Omron (SN2) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M Bekalan Peredaran 2.64M 2.64M 2.64M Jumlah Bekalan 2,636,451.008785583 2,636,451.008785583 2,636,451.008785583

Had Pasaran semasa Omron ialah $ 3.57M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN2 ialah 2.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2636451.008785583. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.57M.