Onchain AI (OCAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00165848 $ 0.00165848 $ 0.00165848 24J Rendah $ 0.00194185 $ 0.00194185 $ 0.00194185 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00165848$ 0.00165848 $ 0.00165848 24J Tinggi $ 0.00194185$ 0.00194185 $ 0.00194185 Sepanjang Masa $ 0.082139$ 0.082139 $ 0.082139 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) +0.66% Perubahan Harga (7D) +5.87% Perubahan Harga (7D) +5.87%

Onchain AI (OCAI) harga masa nyata ialah $0.00172581. Sepanjang 24 jam yang lalu, OCAI didagangkan antara $ 0.00165848 rendah dan $ 0.00194185 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OCAI sepanjang masa ialah $ 0.082139, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OCAI telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +0.66% dalam 24 jam dan +5.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Onchain AI (OCAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 155.32K$ 155.32K $ 155.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 172.58K$ 172.58K $ 172.58K Bekalan Peredaran 90.00M 90.00M 90.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Onchain AI ialah $ 155.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OCAI ialah 90.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 172.58K.