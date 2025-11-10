BursaDEX+
Harga OnChain Battles langsung hari ini ialah 0 USD.OCB modal pasaran ialah 7,823.45 USD. Jejaki masa nyata OCB kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga OnChain Battles langsung hari ini ialah 0 USD.OCB modal pasaran ialah 7,823.45 USD. Jejaki masa nyata OCB kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai OCB

Maklumat Harga OCB

Apakah OCB

Laman Web Rasmi OCB

Tokenomik OCB

Ramalan Harga OCB

OnChain Battles Logo

OnChain Battles Harga (OCB)

Tidak tersenarai

1 OCB ke USD Harga Langsung:

$0.00015647
$0.00015647$0.00015647
0.00%1D
USD
OnChain Battles (OCB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:32:22 (UTC+8)

OnChain Battles Harga Hari Ini

Harga langsung OnChain Battles (OCB) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OCB kepada USD penukaran adalah -- setiap OCB.

OnChain Battles kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,823.45, dengan bekalan edaran sebanyak 50.00M OCB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OCB didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00697617, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, OCB dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

OnChain Battles (OCB) Maklumat Pasaran

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

--
----

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

50.00M
50.00M 50.00M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Had Pasaran semasa OnChain Battles ialah $ 7.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OCB ialah 50.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.82K.

OnChain Battles Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00697617
$ 0.00697617$ 0.00697617

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

OnChain Battles (OCB) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga OnChain Battles kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga OnChain Battles kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga OnChain Battles kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga OnChain Battles kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 00.00%
60 Hari$ 0-72.96%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk OnChain Battles

OnChain Battles (OCB) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OCB pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
OnChain Battles (OCB) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga OnChain Battles berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Apakah itu OnChain Battles (OCB)

An OnChain arena where only verified traders compete.

$10K? $100K? $1M PNL? Prove it and enter your tier.

All trades tracked, no screenshots. Just pure PNL. Win prize pools, earn reputation and build your community.

OCB is where real traders prove themselves

OnChainBattles, it’s on the chain.

The premise is simple, you enter the arena with your wallet, you trade, you try to make the most money in a set time window.

Every trade is public, every outcome is final. At the end, the top performers win the pot.

Not followers, not likes, just pure, verified profit.

Every Move is public, leaderboards updated live, your trades are visible, your PNL is ranked and your wallet is your scoreboard.

You can be anonymous, but your trades speak louder than your name.

If you win, you win publicly. If you crash, everyone sees it happen.

Real rewards, real risk. Winners get paid instantly.

No waiting, no arguing, just your wallet getting bigger when you earn it.

Entry fees boost the prize pool, the pot goes to the top. The rest go home with nothing but a public record.

Built for entertainment, spectators follow every trade. See every blow-up, celebrate every flip.

The platform streams the action, highlights the top movers and turns raw trading into performance.

OnChain Battles (OCB) Sumber

