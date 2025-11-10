Tokenomik OnChain Battles (OCB)
OnChain Battles (OCB) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk OnChain Battles (OCB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
OnChain Battles (OCB) Maklumat
An OnChain arena where only verified traders compete.
$10K? $100K? $1M PNL? Prove it and enter your tier.
All trades tracked, no screenshots. Just pure PNL. Win prize pools, earn reputation and build your community.
OCB is where real traders prove themselves
OnChainBattles, it’s on the chain.
The premise is simple, you enter the arena with your wallet, you trade, you try to make the most money in a set time window.
Every trade is public, every outcome is final. At the end, the top performers win the pot.
Not followers, not likes, just pure, verified profit.
Every Move is public, leaderboards updated live, your trades are visible, your PNL is ranked and your wallet is your scoreboard.
You can be anonymous, but your trades speak louder than your name.
If you win, you win publicly. If you crash, everyone sees it happen.
Real rewards, real risk. Winners get paid instantly.
No waiting, no arguing, just your wallet getting bigger when you earn it.
Entry fees boost the prize pool, the pot goes to the top. The rest go home with nothing but a public record.
Built for entertainment, spectators follow every trade. See every blow-up, celebrate every flip.
The platform streams the action, highlights the top movers and turns raw trading into performance.
Tokenomik OnChain Battles (OCB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik OnChain Battles (OCB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token OCB yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token OCB yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik OCB, terokai OCB harga langsung token!
OCB Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju OCB? Halaman ramalan harga OCB kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
