Onchain Finance and Culture (OFAC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00208752 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.19% Perubahan Harga (7D) +3.29%

Onchain Finance and Culture (OFAC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OFAC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OFAC sepanjang masa ialah $ 0.00208752, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OFAC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.19% dalam 24 jam dan +3.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Onchain Finance and Culture (OFAC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.60K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.29K Bekalan Peredaran 838.79M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Onchain Finance and Culture ialah $ 29.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OFAC ialah 838.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.29K.