Lagi Mengenai OFAC

Maklumat Harga OFAC

Laman Web Rasmi OFAC

Tokenomik OFAC

Ramalan Harga OFAC

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Onchain Finance and Culture Logo

Onchain Finance and Culture Harga (OFAC)

Tidak tersenarai

1 OFAC ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Onchain Finance and Culture (OFAC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:07:11 (UTC+8)

Onchain Finance and Culture (OFAC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00208752
$ 0.00208752$ 0.00208752

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.19%

+3.29%

+3.29%

Onchain Finance and Culture (OFAC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OFAC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OFAC sepanjang masa ialah $ 0.00208752, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OFAC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.19% dalam 24 jam dan +3.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Onchain Finance and Culture (OFAC) Maklumat Pasaran

$ 29.60K
$ 29.60K$ 29.60K

--
----

$ 35.29K
$ 35.29K$ 35.29K

838.79M
838.79M 838.79M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Onchain Finance and Culture ialah $ 29.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OFAC ialah 838.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.29K.

Onchain Finance and Culture (OFAC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Onchain Finance and Culture kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Onchain Finance and Culture kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Onchain Finance and Culture kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Onchain Finance and Culture kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.19%
30 Hari$ 0+5.05%
60 Hari$ 0-51.13%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Onchain Finance and Culture (OFAC)

Onchain Finance and Culture (OFAC) is a digital labor union and unofficial sister organization to the U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) OFAC labor tokens are held closely by members who share fair and grounded discussions on the transfer of value. Commerce is digital and it must not be restricted in the 21st century. Join a community of builders who innovate in the digital finance space.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Onchain Finance and Culture (OFAC) Sumber

Laman Web Rasmi

Onchain Finance and Culture Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Onchain Finance and Culture (OFAC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Onchain Finance and Culture (OFAC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Onchain Finance and Culture.

Semak Onchain Finance and Culture ramalan harga sekarang!

OFAC kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Onchain Finance and Culture (OFAC)

Memahami tokenomik Onchain Finance and Culture (OFAC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OFAC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Onchain Finance and Culture (OFAC)

Berapakah nilai Onchain Finance and Culture (OFAC) hari ini?
Harga langsung OFAC dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OFAC ke USD?
Harga semasa OFAC ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Onchain Finance and Culture?
Had pasaran untuk OFAC ialah $ 29.60K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OFAC?
Bekalan edaran OFAC ialah 838.79M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OFAC?
OFAC mencapai harga ATH sebanyak 0.00208752 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OFAC?
OFAC melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan OFAC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OFACialah -- USD.
Adakah OFAC akan naik lebih tinggi tahun ini?
OFAC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OFACramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:07:11 (UTC+8)

Onchain Finance and Culture (OFAC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.