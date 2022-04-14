Tokenomik Onchain Finance and Culture (OFAC)
Onchain Finance and Culture (OFAC) is a digital labor union and unofficial sister organization to the U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) OFAC labor tokens are held closely by members who share fair and grounded discussions on the transfer of value. Commerce is digital and it must not be restricted in the 21st century. Join a community of builders who innovate in the digital finance space.
Onchain Finance and Culture (OFAC) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Onchain Finance and Culture (OFAC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Onchain Finance and Culture (OFAC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Onchain Finance and Culture (OFAC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token OFAC yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token OFAC yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik OFAC, terokai OFAC harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.