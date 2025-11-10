Onchain Yield Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Onchain Yield Coin (ONYC) hari ini ialah $ 1.046, dengan 0.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ONYC kepada USD penukaran adalah $ 1.046 setiap ONYC.

Onchain Yield Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 104,582,305, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M ONYC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ONYC didagangkan antara $ 1.044 (rendah) dan $ 1.048 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.053, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.005.

Dalam prestasi jangka pendek, ONYC dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan +0.35% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Onchain Yield Coin (ONYC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 104.58M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 104.58M Bekalan Peredaran 100.00M Jumlah Bekalan 99,999,996.88265382

Had Pasaran semasa Onchain Yield Coin ialah $ 104.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ONYC ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999996.88265382. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 104.58M.