ondaxbt (ONDA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00405314$ 0.00405314 $ 0.00405314 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.15% Perubahan Harga (1D) -1.04% Perubahan Harga (7D) +5.22% Perubahan Harga (7D) +5.22%

ondaxbt (ONDA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ONDA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ONDA sepanjang masa ialah $ 0.00405314, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ONDA telah berubah sebanyak -1.15% sejak sejam yang lalu, -1.04% dalam 24 jam dan +5.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ondaxbt (ONDA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 47.40K$ 47.40K $ 47.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 47.40K$ 47.40K $ 47.40K Bekalan Peredaran 998.98M 998.98M 998.98M Jumlah Bekalan 998,979,277.367956 998,979,277.367956 998,979,277.367956

Had Pasaran semasa ondaxbt ialah $ 47.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ONDA ialah 998.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998979277.367956. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 47.40K.