Ondo US Dollar Yield Logo

Ondo US Dollar Yield Harga (USDY)

Tidak tersenarai

1 USDY ke USD Harga Langsung:

$1.079
$1.079$1.079
-0.40%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Ondo US Dollar Yield (USDY) Carta Harga Langsung
Ondo US Dollar Yield (USDY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.074
$ 1.074$ 1.074
24J Rendah
$ 1.098
$ 1.098$ 1.098
24J Tinggi

$ 1.074
$ 1.074$ 1.074

$ 1.098
$ 1.098$ 1.098

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

$ 0.934184
$ 0.934184$ 0.934184

+0.06%

-0.43%

-0.19%

-0.19%

Ondo US Dollar Yield (USDY) harga masa nyata ialah $1.079. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDY didagangkan antara $ 1.074 rendah dan $ 1.098 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDY sepanjang masa ialah $ 1.26, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.934184.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDY telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, -0.43% dalam 24 jam dan -0.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ondo US Dollar Yield (USDY) Maklumat Pasaran

$ 675.85M
$ 675.85M$ 675.85M

--
----

$ 676.91M
$ 676.91M$ 676.91M

626.15M
626.15M 626.15M

627,135,916.9981296
627,135,916.9981296 627,135,916.9981296

Had Pasaran semasa Ondo US Dollar Yield ialah $ 675.85M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDY ialah 626.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 627135916.9981296. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 676.91M.

Ondo US Dollar Yield (USDY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Ondo US Dollar Yield kepada USD adalah $ -0.004742277107739.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Ondo US Dollar Yield kepada USD adalah $ +0.0070201898.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Ondo US Dollar Yield kepada USD adalah $ -0.0154156730.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Ondo US Dollar Yield kepada USD adalah $ -0.0135666971532118.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.004742277107739-0.43%
30 Hari$ +0.0070201898+0.65%
60 Hari$ -0.0154156730-1.42%
90 Hari$ -0.0135666971532118-1.24%

Apakah itu Ondo US Dollar Yield (USDY)

Ondo US Dollar Yield (USDY) Sumber

Laman Web Rasmi

Ondo US Dollar Yield Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ondo US Dollar Yield (USDY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ondo US Dollar Yield (USDY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ondo US Dollar Yield.

Semak Ondo US Dollar Yield ramalan harga sekarang!

USDY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Ondo US Dollar Yield (USDY)

Memahami tokenomik Ondo US Dollar Yield (USDY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USDY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ondo US Dollar Yield (USDY)

Berapakah nilai Ondo US Dollar Yield (USDY) hari ini?
Harga langsung USDY dalam USD ialah 1.079 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa USDY ke USD?
Harga semasa USDY ke USD ialah $ 1.079. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ondo US Dollar Yield?
Had pasaran untuk USDY ialah $ 675.85M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran USDY?
Bekalan edaran USDY ialah 626.15M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USDY?
USDY mencapai harga ATH sebanyak 1.26 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USDY?
USDY melihat harga ATL sebanyak 0.934184 USD.
Berapakah jumlah dagangan USDY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USDYialah -- USD.
Adakah USDY akan naik lebih tinggi tahun ini?
USDY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USDYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.