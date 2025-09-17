Ondo US Dollar Yield (USDY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.074 $ 1.074 $ 1.074 24J Rendah $ 1.098 $ 1.098 $ 1.098 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.074$ 1.074 $ 1.074 24J Tinggi $ 1.098$ 1.098 $ 1.098 Sepanjang Masa $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 Harga Terendah $ 0.934184$ 0.934184 $ 0.934184 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) -0.43% Perubahan Harga (7D) -0.19% Perubahan Harga (7D) -0.19%

Ondo US Dollar Yield (USDY) harga masa nyata ialah $1.079. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDY didagangkan antara $ 1.074 rendah dan $ 1.098 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDY sepanjang masa ialah $ 1.26, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.934184.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDY telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, -0.43% dalam 24 jam dan -0.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ondo US Dollar Yield (USDY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 675.85M$ 675.85M $ 675.85M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 676.91M$ 676.91M $ 676.91M Bekalan Peredaran 626.15M 626.15M 626.15M Jumlah Bekalan 627,135,916.9981296 627,135,916.9981296 627,135,916.9981296

Had Pasaran semasa Ondo US Dollar Yield ialah $ 675.85M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDY ialah 626.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 627135916.9981296. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 676.91M.