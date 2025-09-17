One Cash (ONC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04957338 $ 0.04957338 $ 0.04957338 24J Rendah $ 0.053738 $ 0.053738 $ 0.053738 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04957338$ 0.04957338 $ 0.04957338 24J Tinggi $ 0.053738$ 0.053738 $ 0.053738 Sepanjang Masa $ 1,634.01$ 1,634.01 $ 1,634.01 Harga Terendah $ 0.03781224$ 0.03781224 $ 0.03781224 Perubahan Harga (1J) -5.36% Perubahan Harga (1D) -3.65% Perubahan Harga (7D) +1.32% Perubahan Harga (7D) +1.32%

One Cash (ONC) harga masa nyata ialah $0.04959321. Sepanjang 24 jam yang lalu, ONC didagangkan antara $ 0.04957338 rendah dan $ 0.053738 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ONC sepanjang masa ialah $ 1,634.01, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03781224.

Dari segi prestasi jangka pendek, ONC telah berubah sebanyak -5.36% sejak sejam yang lalu, -3.65% dalam 24 jam dan +1.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

One Cash (ONC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 75.94K$ 75.94K $ 75.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 75.94K$ 75.94K $ 75.94K Bekalan Peredaran 1.53M 1.53M 1.53M Jumlah Bekalan 1,531,947.149491639 1,531,947.149491639 1,531,947.149491639

Had Pasaran semasa One Cash ialah $ 75.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ONC ialah 1.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1531947.149491639. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 75.94K.