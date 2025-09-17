One World Chain (OWCT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00397456 $ 0.00397456 $ 0.00397456 24J Rendah $ 0.00422762 $ 0.00422762 $ 0.00422762 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00397456$ 0.00397456 $ 0.00397456 24J Tinggi $ 0.00422762$ 0.00422762 $ 0.00422762 Sepanjang Masa $ 0.00422762$ 0.00422762 $ 0.00422762 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.46% Perubahan Harga (1D) +4.81% Perubahan Harga (7D) +34.05% Perubahan Harga (7D) +34.05%

One World Chain (OWCT) harga masa nyata ialah $0.00416587. Sepanjang 24 jam yang lalu, OWCT didagangkan antara $ 0.00397456 rendah dan $ 0.00422762 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OWCT sepanjang masa ialah $ 0.00422762, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OWCT telah berubah sebanyak -0.46% sejak sejam yang lalu, +4.81% dalam 24 jam dan +34.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

One World Chain (OWCT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 87.48K$ 87.48K $ 87.48K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 87.48K$ 87.48K $ 87.48K Bekalan Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa One World Chain ialah $ 87.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OWCT ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 87.48K.