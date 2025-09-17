OneArt (1ART) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00029438 $ 0.00029438 $ 0.00029438 24J Rendah $ 0.00030808 $ 0.00030808 $ 0.00030808 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00029438$ 0.00029438 $ 0.00029438 24J Tinggi $ 0.00030808$ 0.00030808 $ 0.00030808 Sepanjang Masa $ 0.758388$ 0.758388 $ 0.758388 Harga Terendah $ 0.00027916$ 0.00027916 $ 0.00027916 Perubahan Harga (1J) +0.12% Perubahan Harga (1D) +3.60% Perubahan Harga (7D) -9.23% Perubahan Harga (7D) -9.23%

OneArt (1ART) harga masa nyata ialah $0.00030575. Sepanjang 24 jam yang lalu, 1ART didagangkan antara $ 0.00029438 rendah dan $ 0.00030808 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi 1ART sepanjang masa ialah $ 0.758388, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00027916.

Dari segi prestasi jangka pendek, 1ART telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, +3.60% dalam 24 jam dan -9.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OneArt (1ART) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 96.27K$ 96.27K $ 96.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 143.34K$ 143.34K $ 143.34K Bekalan Peredaran 314.86M 314.86M 314.86M Jumlah Bekalan 468,825,305.1275663 468,825,305.1275663 468,825,305.1275663

Had Pasaran semasa OneArt ialah $ 96.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 1ART ialah 314.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 468825305.1275663. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 143.34K.