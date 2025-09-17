OneID (ONEID) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00191738 $ 0.00191738 $ 0.00191738 24J Rendah $ 0.00198473 $ 0.00198473 $ 0.00198473 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00191738$ 0.00191738 $ 0.00191738 24J Tinggi $ 0.00198473$ 0.00198473 $ 0.00198473 Sepanjang Masa $ 0.00559682$ 0.00559682 $ 0.00559682 Harga Terendah $ 0.0016588$ 0.0016588 $ 0.0016588 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +2.89% Perubahan Harga (7D) +0.68% Perubahan Harga (7D) +0.68%

OneID (ONEID) harga masa nyata ialah $0.00197675. Sepanjang 24 jam yang lalu, ONEID didagangkan antara $ 0.00191738 rendah dan $ 0.00198473 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ONEID sepanjang masa ialah $ 0.00559682, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0016588.

Dari segi prestasi jangka pendek, ONEID telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.89% dalam 24 jam dan +0.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OneID (ONEID) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 988.38K$ 988.38K $ 988.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Bekalan Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa OneID ialah $ 988.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ONEID ialah 500.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.98M.