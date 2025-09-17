Lagi Mengenai ONEID

OneID Logo

OneID Harga (ONEID)

Tidak tersenarai

1 ONEID ke USD Harga Langsung:

$0.00197675
$0.00197675$0.00197675
+2.80%1D
mexc
USD
OneID (ONEID) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:39:36 (UTC+8)

OneID (ONEID) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00191738
$ 0.00191738$ 0.00191738
24J Rendah
$ 0.00198473
$ 0.00198473$ 0.00198473
24J Tinggi

$ 0.00191738
$ 0.00191738$ 0.00191738

$ 0.00198473
$ 0.00198473$ 0.00198473

$ 0.00559682
$ 0.00559682$ 0.00559682

$ 0.0016588
$ 0.0016588$ 0.0016588

--

+2.89%

+0.68%

+0.68%

OneID (ONEID) harga masa nyata ialah $0.00197675. Sepanjang 24 jam yang lalu, ONEID didagangkan antara $ 0.00191738 rendah dan $ 0.00198473 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ONEID sepanjang masa ialah $ 0.00559682, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0016588.

Dari segi prestasi jangka pendek, ONEID telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.89% dalam 24 jam dan +0.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OneID (ONEID) Maklumat Pasaran

$ 988.38K
$ 988.38K$ 988.38K

--
----

$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa OneID ialah $ 988.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ONEID ialah 500.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.98M.

OneID (ONEID) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga OneID kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga OneID kepada USD adalah $ -0.0001693046.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga OneID kepada USD adalah $ -0.0004358802.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga OneID kepada USD adalah $ -0.000266438100924115.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.89%
30 Hari$ -0.0001693046-8.56%
60 Hari$ -0.0004358802-22.05%
90 Hari$ -0.000266438100924115-11.87%

Apakah itu OneID (ONEID)

OneID is your all-access identity pass to the open internet. We’re building the identity layer for Web3 — a universal, self-sovereign identity that works across 100+ blockchains. In addition, our OneID SDK & API empowers developers to build on-chain identities with ease. We're committed to simplifying access to diverse networks and managing Web3 identities, thereby improving user convenience. Our focus extends beyond creating on-chain identities; we're passionate about empowering users to explore the digital world effortlessly with a single, universal identity. OneID for all blockchains, all utilities, and all possibilities.

OneID (ONEID) Sumber

Laman Web Rasmi

OneID Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai OneID (ONEID) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OneID (ONEID) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk OneID.

Semak OneID ramalan harga sekarang!

ONEID kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik OneID (ONEID)

Memahami tokenomik OneID (ONEID) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ONEID dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OneID (ONEID)

Berapakah nilai OneID (ONEID) hari ini?
Harga langsung ONEID dalam USD ialah 0.00197675 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ONEID ke USD?
Harga semasa ONEID ke USD ialah $ 0.00197675. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran OneID?
Had pasaran untuk ONEID ialah $ 988.38K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ONEID?
Bekalan edaran ONEID ialah 500.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ONEID?
ONEID mencapai harga ATH sebanyak 0.00559682 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ONEID?
ONEID melihat harga ATL sebanyak 0.0016588 USD.
Berapakah jumlah dagangan ONEID?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ONEIDialah -- USD.
Adakah ONEID akan naik lebih tinggi tahun ini?
ONEID mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ONEIDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
OneID (ONEID) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.