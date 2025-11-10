Oneoneone Harga Hari Ini

Harga langsung Oneoneone (SN111) hari ini ialah $ 0.67439, dengan 0.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SN111 kepada USD penukaran adalah $ 0.67439 setiap SN111.

Oneoneone kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,118,318, dengan bekalan edaran sebanyak 1.66M SN111. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SN111 didagangkan antara $ 0.641862 (rendah) dan $ 0.690614 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.028, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.326681.

Dalam prestasi jangka pendek, SN111 dipindahkan -1.27% dalam sejam terakhir dan -27.59% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Oneoneone (SN111) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Bekalan Peredaran 1.66M 1.66M 1.66M Jumlah Bekalan 1,659,583.531018852 1,659,583.531018852 1,659,583.531018852

Had Pasaran semasa Oneoneone ialah $ 1.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN111 ialah 1.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1659583.531018852. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.12M.