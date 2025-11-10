OneRing Harga Hari Ini

Harga langsung OneRing (RING) hari ini ialah $ 0.00751672, dengan 1.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RING kepada USD penukaran adalah $ 0.00751672 setiap RING.

OneRing kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 51,149, dengan bekalan edaran sebanyak 6.80M RING. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RING didagangkan antara $ 0.00709907 (rendah) dan $ 0.00759 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4.81, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00215211.

Dalam prestasi jangka pendek, RING dipindahkan +1.34% dalam sejam terakhir dan -0.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

OneRing (RING) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 51.15K$ 51.15K $ 51.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 712.24K$ 712.24K $ 712.24K Bekalan Peredaran 6.80M 6.80M 6.80M Jumlah Bekalan 94,753,393.0 94,753,393.0 94,753,393.0

