Ongo (ONGO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00003497 $ 0.00003497 $ 0.00003497 24J Rendah $ 0.00003541 $ 0.00003541 $ 0.00003541 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00003497$ 0.00003497 $ 0.00003497 24J Tinggi $ 0.00003541$ 0.00003541 $ 0.00003541 Sepanjang Masa $ 0.0026628$ 0.0026628 $ 0.0026628 Harga Terendah $ 0.00002512$ 0.00002512 $ 0.00002512 Perubahan Harga (1J) -1.14% Perubahan Harga (1D) -0.65% Perubahan Harga (7D) +5.64% Perubahan Harga (7D) +5.64%

Ongo (ONGO) harga masa nyata ialah $0.00003497. Sepanjang 24 jam yang lalu, ONGO didagangkan antara $ 0.00003497 rendah dan $ 0.00003541 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ONGO sepanjang masa ialah $ 0.0026628, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002512.

Dari segi prestasi jangka pendek, ONGO telah berubah sebanyak -1.14% sejak sejam yang lalu, -0.65% dalam 24 jam dan +5.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ongo (ONGO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 34.93K$ 34.93K $ 34.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.93K$ 34.93K $ 34.93K Bekalan Peredaran 998.87M 998.87M 998.87M Jumlah Bekalan 998,868,738.321892 998,868,738.321892 998,868,738.321892

Had Pasaran semasa Ongo ialah $ 34.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ONGO ialah 998.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998868738.321892. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.93K.