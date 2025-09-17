Onigiri (ONI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.36% Perubahan Harga (1D) +1.26% Perubahan Harga (7D) +3.73% Perubahan Harga (7D) +3.73%

Onigiri (ONI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ONI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ONI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ONI telah berubah sebanyak -0.36% sejak sejam yang lalu, +1.26% dalam 24 jam dan +3.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Onigiri (ONI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 110.24K$ 110.24K $ 110.24K Kelantangan (24J) $ 382.01$ 382.01 $ 382.01 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 112.13K$ 112.13K $ 112.13K Bekalan Peredaran 413.59B 413.59B 413.59B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa Onigiri ialah $ 110.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 382.01. Bekalan edaran ONI ialah 413.59B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 112.13K.