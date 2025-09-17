Onigiri Kitty (OKY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01614783$ 0.01614783 $ 0.01614783 Harga Terendah $ 0.00230169$ 0.00230169 $ 0.00230169 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.17% Perubahan Harga (7D) +6.17%

Onigiri Kitty (OKY) harga masa nyata ialah $0.00332307. Sepanjang 24 jam yang lalu, OKY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OKY sepanjang masa ialah $ 0.01614783, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00230169.

Dari segi prestasi jangka pendek, OKY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Onigiri Kitty (OKY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 355.23K$ 355.23K $ 355.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 355.23K$ 355.23K $ 355.23K Bekalan Peredaran 106.90M 106.90M 106.90M Jumlah Bekalan 106,896,635.18826985 106,896,635.18826985 106,896,635.18826985

Had Pasaran semasa Onigiri Kitty ialah $ 355.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OKY ialah 106.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 106896635.18826985. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 355.23K.