ONINO (ONI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03814776 $ 0.03814776 $ 0.03814776 24J Rendah $ 0.051504 $ 0.051504 $ 0.051504 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03814776$ 0.03814776 $ 0.03814776 24J Tinggi $ 0.051504$ 0.051504 $ 0.051504 Sepanjang Masa $ 0.728541$ 0.728541 $ 0.728541 Harga Terendah $ 0.01652379$ 0.01652379 $ 0.01652379 Perubahan Harga (1J) +1.32% Perubahan Harga (1D) +32.41% Perubahan Harga (7D) +50.75% Perubahan Harga (7D) +50.75%

ONINO (ONI) harga masa nyata ialah $0.051251. Sepanjang 24 jam yang lalu, ONI didagangkan antara $ 0.03814776 rendah dan $ 0.051504 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ONI sepanjang masa ialah $ 0.728541, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01652379.

Dari segi prestasi jangka pendek, ONI telah berubah sebanyak +1.32% sejak sejam yang lalu, +32.41% dalam 24 jam dan +50.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ONINO (ONI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Kelantangan (24J) $ 216.88K$ 216.88K $ 216.88K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.11M$ 5.11M $ 5.11M Bekalan Peredaran 39.45M 39.45M 39.45M Jumlah Bekalan 99,999,998.97 99,999,998.97 99,999,998.97

Had Pasaran semasa ONINO ialah $ 2.02M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 216.88K. Bekalan edaran ONI ialah 39.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999998.97. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.11M.