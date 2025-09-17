Only Possible On Solana (OPOS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.188856 $ 0.188856 $ 0.188856 24J Rendah $ 0.206546 $ 0.206546 $ 0.206546 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.188856$ 0.188856 $ 0.188856 24J Tinggi $ 0.206546$ 0.206546 $ 0.206546 Sepanjang Masa $ 5.29$ 5.29 $ 5.29 Harga Terendah $ 0.101511$ 0.101511 $ 0.101511 Perubahan Harga (1J) +2.29% Perubahan Harga (1D) -4.08% Perubahan Harga (7D) -19.42% Perubahan Harga (7D) -19.42%

Only Possible On Solana (OPOS) harga masa nyata ialah $0.196577. Sepanjang 24 jam yang lalu, OPOS didagangkan antara $ 0.188856 rendah dan $ 0.206546 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OPOS sepanjang masa ialah $ 5.29, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.101511.

Dari segi prestasi jangka pendek, OPOS telah berubah sebanyak +2.29% sejak sejam yang lalu, -4.08% dalam 24 jam dan -19.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Only Possible On Solana (OPOS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 152.47K$ 152.47K $ 152.47K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 152.47K$ 152.47K $ 152.47K Bekalan Peredaran 775.48K 775.48K 775.48K Jumlah Bekalan 775,480.0 775,480.0 775,480.0

Had Pasaran semasa Only Possible On Solana ialah $ 152.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OPOS ialah 775.48K, dengan jumlah bekalan sebanyak 775480.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 152.47K.