OnlyBruvs Harga Hari Ini

Harga langsung OnlyBruvs (BRUVS) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BRUVS kepada USD penukaran adalah -- setiap BRUVS.

OnlyBruvs kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 19,036.42, dengan bekalan edaran sebanyak 999.94M BRUVS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BRUVS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BRUVS dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -14.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

OnlyBruvs (BRUVS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.04K$ 19.04K $ 19.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.04K$ 19.04K $ 19.04K Bekalan Peredaran 999.94M 999.94M 999.94M Jumlah Bekalan 999,942,626.9941998 999,942,626.9941998 999,942,626.9941998

Had Pasaran semasa OnlyBruvs ialah $ 19.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRUVS ialah 999.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999942626.9941998. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.04K.