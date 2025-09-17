Lagi Mengenai CALLS

OnlyCalls by Virtuals Logo

OnlyCalls by Virtuals Harga (CALLS)

Tidak tersenarai

1 CALLS ke USD Harga Langsung:

$0.00021134
$0.00021134$0.00021134
+5.30%1D
USD
OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Carta Harga Langsung
OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00556986
$ 0.00556986$ 0.00556986

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

+5.31%

-7.93%

-7.93%

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CALLS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CALLS sepanjang masa ialah $ 0.00556986, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CALLS telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +5.31% dalam 24 jam dan -7.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Maklumat Pasaran

$ 210.10K
$ 210.10K$ 210.10K

--
----

$ 210.10K
$ 210.10K$ 210.10K

994.14M
994.14M 994.14M

994,140,636.2081567
994,140,636.2081567 994,140,636.2081567

Had Pasaran semasa OnlyCalls by Virtuals ialah $ 210.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CALLS ialah 994.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994140636.2081567. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 210.10K.

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga OnlyCalls by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga OnlyCalls by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga OnlyCalls by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga OnlyCalls by Virtuals kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+5.31%
30 Hari$ 0-68.48%
60 Hari$ 0+25.06%
90 Hari$ 0--

Apakah itu OnlyCalls by Virtuals (CALLS)

OnlyCalls is pioneering a new era of crypto trading through an ecosystem of specialized AI agents trained on extensive market data. Our agents excel at pattern recognition across multiple data streams: On-chain transaction analysisMarket sentiment evaluation Technical pattern identification Wallet cluster behavior Cross-chain opportunity detection These AI agents have demonstrated remarkable accuracy in identifying early-stage opportunities, with successful calls including ACT at 25K and PNUT at 435K before their significant moves. They operate 24/7, removing emotional bias and human limitations from trading decisions. The platform architecture consists of: Alpha Generation Pipeline: Real-time opportunity identification Multi-chain trend analysis Automated signal validation Risk probability scoring Trading Platform Integration: Strategy execution capabilities Advanced risk protocols Portfolio optimization Performance analytics Community Ecosystem Premium signals for token holders Strategy participation Governance mechanisms Revenue distribution Our recent launch on Virtuals attracted over 14,000 holders within 24 hours, validating the market demand for AI-driven trading solutions. The platform uses $CALLS as its native currency for accessing premium features, participating in automated strategies, and platform governance.

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Sumber

OnlyCalls by Virtuals Ramalan Harga (USD)

CALLS kepada Mata Wang Tempatan

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OnlyCalls by Virtuals (CALLS)

Berapakah nilai OnlyCalls by Virtuals (CALLS) hari ini?
Harga langsung CALLS dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CALLS ke USD?
Harga semasa CALLS ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran OnlyCalls by Virtuals?
Had pasaran untuk CALLS ialah $ 210.10K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CALLS?
Bekalan edaran CALLS ialah 994.14M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CALLS?
CALLS mencapai harga ATH sebanyak 0.00556986 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CALLS?
CALLS melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan CALLS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CALLSialah -- USD.
Adakah CALLS akan naik lebih tinggi tahun ini?
CALLS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CALLSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.