OnlyUp Token (ONLYUP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00002104 $ 0.00002104 $ 0.00002104 24J Rendah $ 0.00002283 $ 0.00002283 $ 0.00002283 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00002104$ 0.00002104 $ 0.00002104 24J Tinggi $ 0.00002283$ 0.00002283 $ 0.00002283 Sepanjang Masa $ 0.00058565$ 0.00058565 $ 0.00058565 Harga Terendah $ 0.00000366$ 0.00000366 $ 0.00000366 Perubahan Harga (1J) -0.05% Perubahan Harga (1D) -3.51% Perubahan Harga (7D) +97.59% Perubahan Harga (7D) +97.59%

OnlyUp Token (ONLYUP) harga masa nyata ialah $0.00002111. Sepanjang 24 jam yang lalu, ONLYUP didagangkan antara $ 0.00002104 rendah dan $ 0.00002283 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ONLYUP sepanjang masa ialah $ 0.00058565, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000366.

Dari segi prestasi jangka pendek, ONLYUP telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, -3.51% dalam 24 jam dan +97.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OnlyUp Token (ONLYUP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.16K$ 7.16K $ 7.16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.11K$ 21.11K $ 21.11K Bekalan Peredaran 338.95M 338.95M 338.95M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa OnlyUp Token ialah $ 7.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ONLYUP ialah 338.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.11K.