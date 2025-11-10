Onocoy Token Harga Hari Ini

Harga langsung Onocoy Token (ONO) hari ini ialah $ 0.02248713, dengan 5.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ONO kepada USD penukaran adalah $ 0.02248713 setiap ONO.

Onocoy Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,051,199, dengan bekalan edaran sebanyak 402.51M ONO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ONO didagangkan antara $ 0.02032722 (rendah) dan $ 0.02248934 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.084078, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01903203.

Dalam prestasi jangka pendek, ONO dipindahkan +1.65% dalam sejam terakhir dan -0.97% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Onocoy Token (ONO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.05M$ 9.05M $ 9.05M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.21M$ 18.21M $ 18.21M Bekalan Peredaran 402.51M 402.51M 402.51M Jumlah Bekalan 809,830,461.9629699 809,830,461.9629699 809,830,461.9629699

Had Pasaran semasa Onocoy Token ialah $ 9.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ONO ialah 402.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 809830461.9629699. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.21M.