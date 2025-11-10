Tokenomik Onocoy Token (ONO)

Tokenomik Onocoy Token (ONO)

Lihat cerapan utama tentang Onocoy Token (ONO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:10:00 (UTC+8)
USD

Onocoy Token (ONO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Onocoy Token (ONO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 8.82M
$ 8.82M$ 8.82M
Jumlah Bekalan:
$ 809.83M
$ 809.83M$ 809.83M
Bekalan Edaran:
$ 402.70M
$ 402.70M$ 402.70M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 17.73M
$ 17.73M$ 17.73M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.084078
$ 0.084078$ 0.084078
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01903203
$ 0.01903203$ 0.01903203
Harga Semasa:
$ 0.02189369
$ 0.02189369$ 0.02189369

Onocoy Token (ONO) Maklumat

onocoy is the world’s first open, hardware-agnostic, community-powered GNSS Reference Station Network (i.e. a Decentralized Physical Infrastructure Network ( DePIN). By leveraging blockchain technology, onocoy provides decentralized and highly accurate GPS/GNSS reference station data for industries such as agriculture, robotics, drones, autonomous driving surveying, and autonomous systems. It dual token model connects GNSS users with Web3 miners and forms the basis for a rapidly growing ecosystem that paves the way for high precision GNSS to become a mass market

Laman Web Rasmi:
https://onocoy.com/
Kertas putih:
https://3173123995-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FjBN41DfVchs8L33Unu18%2Fuploads%2FQpIpACfvhopWB2HuLyNn%2Fonocoy_whitepaper_301.pdf?alt=media&token=a5b8c9f4-b0e1-4f8f-a5fe-c604a373d015

Tokenomik Onocoy Token (ONO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Onocoy Token (ONO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ONO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ONO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ONO, terokai ONO harga langsung token!

ONO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ONO? Halaman ramalan harga ONO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi