OnX Finance (ONX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0104523 $ 0.0104523 $ 0.0104523 24J Rendah $ 0.01177868 $ 0.01177868 $ 0.01177868 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0104523$ 0.0104523 $ 0.0104523 24J Tinggi $ 0.01177868$ 0.01177868 $ 0.01177868 Sepanjang Masa $ 7.47$ 7.47 $ 7.47 Harga Terendah $ 0.00500839$ 0.00500839 $ 0.00500839 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) +6.29% Perubahan Harga (7D) +8.93% Perubahan Harga (7D) +8.93%

OnX Finance (ONX) harga masa nyata ialah $0.01111325. Sepanjang 24 jam yang lalu, ONX didagangkan antara $ 0.0104523 rendah dan $ 0.01177868 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ONX sepanjang masa ialah $ 7.47, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00500839.

Dari segi prestasi jangka pendek, ONX telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, +6.29% dalam 24 jam dan +8.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OnX Finance (ONX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 109.83K$ 109.83K $ 109.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 110.10K$ 110.10K $ 110.10K Bekalan Peredaran 9.88M 9.88M 9.88M Jumlah Bekalan 9,908,242.322942737 9,908,242.322942737 9,908,242.322942737

Had Pasaran semasa OnX Finance ialah $ 109.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ONX ialah 9.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9908242.322942737. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 110.10K.