oof oof CTO (OOF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00003933 $ 0.00003933 $ 0.00003933 24J Rendah $ 0.00004058 $ 0.00004058 $ 0.00004058 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00003933$ 0.00003933 $ 0.00003933 24J Tinggi $ 0.00004058$ 0.00004058 $ 0.00004058 Sepanjang Masa $ 0.00046151$ 0.00046151 $ 0.00046151 Harga Terendah $ 0.00001437$ 0.00001437 $ 0.00001437 Perubahan Harga (1J) +0.14% Perubahan Harga (1D) -2.04% Perubahan Harga (7D) -4.92% Perubahan Harga (7D) -4.92%

oof oof CTO (OOF) harga masa nyata ialah $0.0000397. Sepanjang 24 jam yang lalu, OOF didagangkan antara $ 0.00003933 rendah dan $ 0.00004058 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OOF sepanjang masa ialah $ 0.00046151, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001437.

Dari segi prestasi jangka pendek, OOF telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, -2.04% dalam 24 jam dan -4.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

oof oof CTO (OOF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.72K$ 38.72K $ 38.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.72K$ 38.72K $ 38.72K Bekalan Peredaran 975.90M 975.90M 975.90M Jumlah Bekalan 975,900,843.756045 975,900,843.756045 975,900,843.756045

Had Pasaran semasa oof oof CTO ialah $ 38.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OOF ialah 975.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 975900843.756045. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.72K.