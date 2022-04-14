Tokenomik oof oof CTO (OOF)

Lihat cerapan utama tentang oof oof CTO (OOF), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

oof oof CTO (OOF) Maklumat

Welcome to oof on Solana.

oof the most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for oof to take reign

oof is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes.

oof is here to make memecoins great again. Launched stealth on pump,fun with no-presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, oof is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let oof show you the way.

Laman Web Rasmi:
http://oofonsol.site/

oof oof CTO (OOF) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk oof oof CTO (OOF), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 38.61K
Jumlah Bekalan:
$ 975.90M
Bekalan Edaran:
$ 975.90M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 38.61K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00046151
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00001437
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik oof oof CTO (OOF): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik oof oof CTO (OOF) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OOF yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OOF yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OOF, terokai OOF harga langsung token!

OOF Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju OOF? Halaman ramalan harga OOF kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.