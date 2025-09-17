Ooga Booga (OOGA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.085208 $ 0.085208 $ 0.085208 24J Rendah $ 0.167793 $ 0.167793 $ 0.167793 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.085208$ 0.085208 $ 0.085208 24J Tinggi $ 0.167793$ 0.167793 $ 0.167793 Sepanjang Masa $ 0.525065$ 0.525065 $ 0.525065 Harga Terendah $ 0.02208362$ 0.02208362 $ 0.02208362 Perubahan Harga (1J) -1.92% Perubahan Harga (1D) -45.39% Perubahan Harga (7D) +20.23% Perubahan Harga (7D) +20.23%

Ooga Booga (OOGA) harga masa nyata ialah $0.08564. Sepanjang 24 jam yang lalu, OOGA didagangkan antara $ 0.085208 rendah dan $ 0.167793 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OOGA sepanjang masa ialah $ 0.525065, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02208362.

Dari segi prestasi jangka pendek, OOGA telah berubah sebanyak -1.92% sejak sejam yang lalu, -45.39% dalam 24 jam dan +20.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ooga Booga (OOGA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.51M$ 8.51M $ 8.51M Bekalan Peredaran 19.15M 19.15M 19.15M Jumlah Bekalan 99,390,472.53339334 99,390,472.53339334 99,390,472.53339334

Had Pasaran semasa Ooga Booga ialah $ 1.64M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OOGA ialah 19.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99390472.53339334. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.51M.