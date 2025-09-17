ooni (OONI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.15% Perubahan Harga (1D) +0.09% Perubahan Harga (7D) -16.16%

ooni (OONI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OONI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OONI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OONI telah berubah sebanyak -1.15% sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan -16.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ooni (OONI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.84K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.21K Bekalan Peredaran 982.17M Jumlah Bekalan 999,649,857.019111

Had Pasaran semasa ooni ialah $ 20.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OONI ialah 982.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999649857.019111. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.21K.