Tokenomik OOPS (OOPS)

Lihat cerapan utama tentang OOPS (OOPS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:41:07 (UTC+8)
OOPS (OOPS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk OOPS (OOPS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 58.82K
Jumlah Bekalan:
$ 999.99M
Bekalan Edaran:
$ 999.99M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 58.82K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
OOPS (OOPS) Maklumat

Oops is the first Solana token distributed entirely through the x402 payment protocol. The project demonstrates a new token distribution model where each participant mints tokens directly by completing an on-chain payment via x402. Half of the collected funds were allocated to the liquidity pool, while the remaining 50% was distributed to payment contributors. Users who paid 5 USDC received a fixed allocation of 50,000 OOPS tokens. This mechanism showcases a transparent and decentralized launch model that links real payments to token minting without the need for presales or intermediaries, marking a milestone for x402-based token distribution on Solana.

Laman Web Rasmi:
https://oopsmoneys.com/

Tokenomik OOPS (OOPS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik OOPS (OOPS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OOPS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OOPS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OOPS, terokai OOPS harga langsung token!

