OPANARCHY (OPAN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0000442 $ 0.0000442 $ 0.0000442 24J Rendah $ 0.00011177 $ 0.00011177 $ 0.00011177 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0000442$ 0.0000442 $ 0.0000442 24J Tinggi $ 0.00011177$ 0.00011177 $ 0.00011177 Sepanjang Masa $ 0.00050542$ 0.00050542 $ 0.00050542 Harga Terendah $ 0.00002879$ 0.00002879 $ 0.00002879 Perubahan Harga (1J) +0.57% Perubahan Harga (1D) -55.84% Perubahan Harga (7D) +40.39% Perubahan Harga (7D) +40.39%

OPANARCHY (OPAN) harga masa nyata ialah $0.00004479. Sepanjang 24 jam yang lalu, OPAN didagangkan antara $ 0.0000442 rendah dan $ 0.00011177 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OPAN sepanjang masa ialah $ 0.00050542, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002879.

Dari segi prestasi jangka pendek, OPAN telah berubah sebanyak +0.57% sejak sejam yang lalu, -55.84% dalam 24 jam dan +40.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OPANARCHY (OPAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 44.78K$ 44.78K $ 44.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 44.78K$ 44.78K $ 44.78K Bekalan Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Jumlah Bekalan 999,950,871.008398 999,950,871.008398 999,950,871.008398

Had Pasaran semasa OPANARCHY ialah $ 44.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OPAN ialah 999.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999950871.008398. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.78K.