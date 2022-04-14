Tokenomik OPANARCHY (OPAN)

Lihat cerapan utama tentang OPANARCHY (OPAN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.


OPANARCHY (OPAN) Maklumat

We are developing humanoid robots integrated within a decentralized, blockchain enabled network architecture that ensures secure, trustless communication and collaboration. Opanarchy is creating a comprehensive ecosystem for humanoid robotics development, bringing together developers, hardware, and community.

we also building an open markertplace for robotics hardware and software along wirh private community forum for our community to hash out ideas, swap feedback, and keep the conversation flowing.

Laman Web Rasmi:
https://opanarchyfoundation.com/

OPANARCHY (OPAN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk OPANARCHY (OPAN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 131.51K
Jumlah Bekalan:
$ 999.95M
Bekalan Edaran:
$ 999.95M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 131.51K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00013151
Tokenomik OPANARCHY (OPAN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik OPANARCHY (OPAN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OPAN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OPAN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OPAN, terokai OPAN harga langsung token!

OPAN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju OPAN? Halaman ramalan harga OPAN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

