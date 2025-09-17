OPCAT (OPCAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.099823 $ 0.099823 $ 0.099823 24J Rendah $ 0.109869 $ 0.109869 $ 0.109869 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.099823$ 0.099823 $ 0.099823 24J Tinggi $ 0.109869$ 0.109869 $ 0.109869 Sepanjang Masa $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Harga Terendah $ 0.052453$ 0.052453 $ 0.052453 Perubahan Harga (1J) +2.02% Perubahan Harga (1D) +7.64% Perubahan Harga (7D) +4.02% Perubahan Harga (7D) +4.02%

OPCAT (OPCAT) harga masa nyata ialah $0.109813. Sepanjang 24 jam yang lalu, OPCAT didagangkan antara $ 0.099823 rendah dan $ 0.109869 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OPCAT sepanjang masa ialah $ 1.5, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.052453.

Dari segi prestasi jangka pendek, OPCAT telah berubah sebanyak +2.02% sejak sejam yang lalu, +7.64% dalam 24 jam dan +4.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OPCAT (OPCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Bekalan Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa OPCAT ialah $ 2.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OPCAT ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.31M.