Open Dollar (OD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 24J Rendah $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.67$ 1.67 $ 1.67 24J Tinggi $ 1.67$ 1.67 $ 1.67 Sepanjang Masa $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Harga Terendah $ 0.878488$ 0.878488 $ 0.878488 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) -0.00% Perubahan Harga (7D) -0.00%

Open Dollar (OD) harga masa nyata ialah $1.67. Sepanjang 24 jam yang lalu, OD didagangkan antara $ 1.67 rendah dan $ 1.67 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OD sepanjang masa ialah $ 1.69, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.878488.

Dari segi prestasi jangka pendek, OD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan -0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Open Dollar (OD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.27K$ 19.27K $ 19.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.27K$ 19.27K $ 19.27K Bekalan Peredaran 11.56K 11.56K 11.56K Jumlah Bekalan 11,564.03318048537 11,564.03318048537 11,564.03318048537

Had Pasaran semasa Open Dollar ialah $ 19.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OD ialah 11.56K, dengan jumlah bekalan sebanyak 11564.03318048537. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.27K.