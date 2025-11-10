Tokenomik Open Source (OS)

Lihat cerapan utama tentang Open Source (OS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:41:14 (UTC+8)
USD

Open Source (OS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Open Source (OS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 44.77K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 100.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 44.77K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.04628724
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00044774
Open Source (OS) Maklumat

OpenSource - The Internet Of Codes OpenSource is a decentralized development platform that revolutionizes how developers collaborate and get rewarded. Push code to permanent storage on Arweave, earn $OS tokens automatically, and build your on-chain reputation.

Laman Web Rasmi:
https://os.codes/
Kertas putih:
https://docs.os.codes/

Tokenomik Open Source (OS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Open Source (OS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OS, terokai OS harga langsung token!

OS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju OS? Halaman ramalan harga OS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi