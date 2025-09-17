OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00552837$ 0.00552837 $ 0.00552837 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.08% Perubahan Harga (1D) +0.61% Perubahan Harga (7D) -8.76% Perubahan Harga (7D) -8.76%

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OPN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OPN sepanjang masa ialah $ 0.00552837, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OPN telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, +0.61% dalam 24 jam dan -8.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M Bekalan Peredaran 22.93B 22.93B 22.93B Jumlah Bekalan 22,926,928,000.0 22,926,928,000.0 22,926,928,000.0

Had Pasaran semasa OPEN Ticketing Ecosystem ialah $ 5.85M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OPN ialah 22.93B, dengan jumlah bekalan sebanyak 22926928000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.85M.