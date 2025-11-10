OpenAI PreStocks Harga Hari Ini

Harga langsung OpenAI PreStocks (OPENAI) hari ini ialah $ 939.81, dengan 3.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OPENAI kepada USD penukaran adalah $ 939.81 setiap OPENAI.

OpenAI PreStocks kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 742,428, dengan bekalan edaran sebanyak 789.99 OPENAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OPENAI didagangkan antara $ 909.03 (rendah) dan $ 941.88 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1,490.11, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 551.47.

Dalam prestasi jangka pendek, OPENAI dipindahkan +0.22% dalam sejam terakhir dan +12.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

OpenAI PreStocks (OPENAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 742.43K$ 742.43K $ 742.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 742.43K$ 742.43K $ 742.43K Bekalan Peredaran 789.99 789.99 789.99 Jumlah Bekalan 789.987511296 789.987511296 789.987511296

Had Pasaran semasa OpenAI PreStocks ialah $ 742.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OPENAI ialah 789.99, dengan jumlah bekalan sebanyak 789.987511296. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 742.43K.