OpenBlox (OBX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02521963$ 0.02521963 $ 0.02521963 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.32% Perubahan Harga (1D) -13.95% Perubahan Harga (7D) +12.64% Perubahan Harga (7D) +12.64%

OpenBlox (OBX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OBX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OBX sepanjang masa ialah $ 0.02521963, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OBX telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, -13.95% dalam 24 jam dan +12.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OpenBlox (OBX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.97K$ 6.97K $ 6.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.67K$ 19.67K $ 19.67K Bekalan Peredaran 3.54B 3.54B 3.54B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa OpenBlox ialah $ 6.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OBX ialah 3.54B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.67K.