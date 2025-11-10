OpenDelta GMCI30 Harga Hari Ini

Harga langsung OpenDelta GMCI30 (OG30) hari ini ialah $ 0.18316, dengan 0.57% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OG30 kepada USD penukaran adalah $ 0.18316 setiap OG30.

OpenDelta GMCI30 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 172,138, dengan bekalan edaran sebanyak 940.00K OG30. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OG30 didagangkan antara $ 0.180881 (rendah) dan $ 0.183144 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.258621, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.133385.

Dalam prestasi jangka pendek, OG30 dipindahkan +0.33% dalam sejam terakhir dan -7.41% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 172.14K$ 172.14K $ 172.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 172.14K$ 172.14K $ 172.14K Bekalan Peredaran 940.00K 940.00K 940.00K Jumlah Bekalan 939,999.997995218 939,999.997995218 939,999.997995218

