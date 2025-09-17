OpenEden OpenDollar (USDO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.991325 $ 0.991325 $ 0.991325 24J Rendah $ 0.999826 $ 0.999826 $ 0.999826 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.991325$ 0.991325 $ 0.991325 24J Tinggi $ 0.999826$ 0.999826 $ 0.999826 Sepanjang Masa $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 Harga Terendah $ 0.969341$ 0.969341 $ 0.969341 Perubahan Harga (1J) +0.08% Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +0.04% Perubahan Harga (7D) +0.04%

OpenEden OpenDollar (USDO) harga masa nyata ialah $0.996045. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDO didagangkan antara $ 0.991325 rendah dan $ 0.999826 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDO sepanjang masa ialah $ 2.97, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.969341.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDO telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +0.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OpenEden OpenDollar (USDO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 264.03M$ 264.03M $ 264.03M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 264.03M$ 264.03M $ 264.03M Bekalan Peredaran 265.08M 265.08M 265.08M Jumlah Bekalan 265,081,416.9866554 265,081,416.9866554 265,081,416.9866554

Had Pasaran semasa OpenEden OpenDollar ialah $ 264.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDO ialah 265.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 265081416.9866554. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 264.03M.