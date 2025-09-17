Lagi Mengenai USDO

Maklumat Harga USDO

Laman Web Rasmi USDO

Tokenomik USDO

Ramalan Harga USDO

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

OpenEden OpenDollar Logo

OpenEden OpenDollar Harga (USDO)

Tidak tersenarai

1 USDO ke USD Harga Langsung:

$0.996045
$0.996045$0.996045
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
OpenEden OpenDollar (USDO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:58:26 (UTC+8)

OpenEden OpenDollar (USDO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.991325
$ 0.991325$ 0.991325
24J Rendah
$ 0.999826
$ 0.999826$ 0.999826
24J Tinggi

$ 0.991325
$ 0.991325$ 0.991325

$ 0.999826
$ 0.999826$ 0.999826

$ 2.97
$ 2.97$ 2.97

$ 0.969341
$ 0.969341$ 0.969341

+0.08%

+0.01%

+0.04%

+0.04%

OpenEden OpenDollar (USDO) harga masa nyata ialah $0.996045. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDO didagangkan antara $ 0.991325 rendah dan $ 0.999826 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDO sepanjang masa ialah $ 2.97, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.969341.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDO telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +0.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OpenEden OpenDollar (USDO) Maklumat Pasaran

$ 264.03M
$ 264.03M$ 264.03M

--
----

$ 264.03M
$ 264.03M$ 264.03M

265.08M
265.08M 265.08M

265,081,416.9866554
265,081,416.9866554 265,081,416.9866554

Had Pasaran semasa OpenEden OpenDollar ialah $ 264.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDO ialah 265.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 265081416.9866554. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 264.03M.

OpenEden OpenDollar (USDO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga OpenEden OpenDollar kepada USD adalah $ +0.00013764.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga OpenEden OpenDollar kepada USD adalah $ -0.0027551600.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga OpenEden OpenDollar kepada USD adalah $ -0.0041698427.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga OpenEden OpenDollar kepada USD adalah $ -0.0068845593382583.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00013764+0.01%
30 Hari$ -0.0027551600-0.27%
60 Hari$ -0.0041698427-0.41%
90 Hari$ -0.0068845593382583-0.68%

Apakah itu OpenEden OpenDollar (USDO)

The OpenEden Open Dollar ("USDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. USDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

OpenEden OpenDollar (USDO) Sumber

Laman Web Rasmi

OpenEden OpenDollar Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai OpenEden OpenDollar (USDO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OpenEden OpenDollar (USDO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk OpenEden OpenDollar.

Semak OpenEden OpenDollar ramalan harga sekarang!

USDO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik OpenEden OpenDollar (USDO)

Memahami tokenomik OpenEden OpenDollar (USDO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USDO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OpenEden OpenDollar (USDO)

Berapakah nilai OpenEden OpenDollar (USDO) hari ini?
Harga langsung USDO dalam USD ialah 0.996045 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa USDO ke USD?
Harga semasa USDO ke USD ialah $ 0.996045. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran OpenEden OpenDollar?
Had pasaran untuk USDO ialah $ 264.03M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran USDO?
Bekalan edaran USDO ialah 265.08M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USDO?
USDO mencapai harga ATH sebanyak 2.97 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USDO?
USDO melihat harga ATL sebanyak 0.969341 USD.
Berapakah jumlah dagangan USDO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USDOialah -- USD.
Adakah USDO akan naik lebih tinggi tahun ini?
USDO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USDOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:58:26 (UTC+8)

OpenEden OpenDollar (USDO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.