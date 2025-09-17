OpenKaito (SN5) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 8.57 24J Tinggi $ 8.83 Sepanjang Masa $ 26.03 Harga Terendah $ 6.82 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) +0.39% Perubahan Harga (7D) +6.90%

OpenKaito (SN5) harga masa nyata ialah $8.73. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN5 didagangkan antara $ 8.57 rendah dan $ 8.83 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN5 sepanjang masa ialah $ 26.03, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 6.82.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN5 telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, +0.39% dalam 24 jam dan +6.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OpenKaito (SN5) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.79M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.79M Bekalan Peredaran 2.27M Jumlah Bekalan 2,268,642.44904512

Had Pasaran semasa OpenKaito ialah $ 19.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN5 ialah 2.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2268642.44904512. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.79M.