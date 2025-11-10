OpenUSDT Harga Hari Ini

Harga langsung OpenUSDT (OUSDT) hari ini ialah $ 0.999863, dengan 0.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OUSDT kepada USD penukaran adalah $ 0.999863 setiap OUSDT.

OpenUSDT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,082,347, dengan bekalan edaran sebanyak 2.08M OUSDT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OUSDT didagangkan antara $ 0.998887 (rendah) dan $ 1.001 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.011, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.977021.

Dalam prestasi jangka pendek, OUSDT dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan +0.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

OpenUSDT (OUSDT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Bekalan Peredaran 2.08M 2.08M 2.08M Jumlah Bekalan 2,083,379.934639 2,083,379.934639 2,083,379.934639

Had Pasaran semasa OpenUSDT ialah $ 2.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OUSDT ialah 2.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2083379.934639. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.08M.