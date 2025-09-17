Openworld App (OWA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00107202$ 0.00107202 $ 0.00107202 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.21% Perubahan Harga (1D) -4.55% Perubahan Harga (7D) -28.03% Perubahan Harga (7D) -28.03%

Openworld App (OWA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OWA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OWA sepanjang masa ialah $ 0.00107202, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OWA telah berubah sebanyak -0.21% sejak sejam yang lalu, -4.55% dalam 24 jam dan -28.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Openworld App (OWA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.47K$ 48.47K $ 48.47K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.47K$ 48.47K $ 48.47K Bekalan Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Jumlah Bekalan 999,916,360.07792 999,916,360.07792 999,916,360.07792

Had Pasaran semasa Openworld App ialah $ 48.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OWA ialah 999.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999916360.07792. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.47K.