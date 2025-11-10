Tokenomik OpenZK Network (OZK)
OpenZK Network (OZK) Maklumat
OpenZK Network is a Layer 2 solution based on ZK Rollup technology, designed to address the scalability, cost, and performance limitations of Ethereum, while integrating staking and restaking features for users. OpenZK Network provides an efficient, secure, and low-cost transaction processing environment, particularly suited for decentralized finance (DeFi), Real World Assets, NFTs, gaming, and trading applications.
OpenZK has innovatively integrated a sustainable rewards mechanism into its network, allowing users to seamlessly stake and bridge their ETH, automatically earning both staking and restaking rewards on the underlying ETH. Users receive ozETH, a liquid token representing their staked/restaked ETH position and associated rewards. Furthermore, OpenZK Network introduces a stablecoin reward and incentives feature, with users able to stake and bridge supported stablecoins to the network, generating ozUSD, a reference token for the position and relevant rewards, offering users a way to maximize the utility of their stablecoin holdings.
Tokenomik OpenZK Network (OZK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik OpenZK Network (OZK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token OZK yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token OZK yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
