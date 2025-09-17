Operating System (OPSYS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00000789 $ 0.00000789 $ 0.00000789 24J Rendah $ 0.0000094 $ 0.0000094 $ 0.0000094 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00000789$ 0.00000789 $ 0.00000789 24J Tinggi $ 0.0000094$ 0.0000094 $ 0.0000094 Sepanjang Masa $ 0.00002374$ 0.00002374 $ 0.00002374 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.06% Perubahan Harga (1D) -15.89% Perubahan Harga (7D) -29.76% Perubahan Harga (7D) -29.76%

Operating System (OPSYS) harga masa nyata ialah $0.0000079. Sepanjang 24 jam yang lalu, OPSYS didagangkan antara $ 0.00000789 rendah dan $ 0.0000094 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OPSYS sepanjang masa ialah $ 0.00002374, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OPSYS telah berubah sebanyak -1.06% sejak sejam yang lalu, -15.89% dalam 24 jam dan -29.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Operating System (OPSYS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 790.39K$ 790.39K $ 790.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 790.39K$ 790.39K $ 790.39K Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Operating System ialah $ 790.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OPSYS ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 790.39K.