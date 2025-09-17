Lagi Mengenai OPSYS

Operating System Logo

Operating System Harga (OPSYS)

Tidak tersenarai

1 OPSYS ke USD Harga Langsung:

--
----
-14.40%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Operating System (OPSYS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:06:20 (UTC+8)

Operating System (OPSYS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000789
$ 0.00000789$ 0.00000789
24J Rendah
$ 0.0000094
$ 0.0000094
24J Tinggi

$ 0.00000789
$ 0.00000789$ 0.00000789

$ 0.0000094
$ 0.0000094$ 0.0000094

$ 0.00002374
$ 0.00002374$ 0.00002374

$ 0
$ 0$ 0

-1.06%

-15.89%

-29.76%

-29.76%

Operating System (OPSYS) harga masa nyata ialah $0.0000079. Sepanjang 24 jam yang lalu, OPSYS didagangkan antara $ 0.00000789 rendah dan $ 0.0000094 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OPSYS sepanjang masa ialah $ 0.00002374, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OPSYS telah berubah sebanyak -1.06% sejak sejam yang lalu, -15.89% dalam 24 jam dan -29.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Operating System (OPSYS) Maklumat Pasaran

$ 790.39K
$ 790.39K$ 790.39K

--
----

$ 790.39K
$ 790.39K$ 790.39K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Operating System ialah $ 790.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OPSYS ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 790.39K.

Operating System (OPSYS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Operating System kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Operating System kepada USD adalah $ -0.0000031892.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Operating System kepada USD adalah $ +0.0000040654.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Operating System kepada USD adalah $ +0.00000618478964926942.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-15.89%
30 Hari$ -0.0000031892-40.36%
60 Hari$ +0.0000040654+51.46%
90 Hari$ +0.00000618478964926942+360.58%

Apakah itu Operating System (OPSYS)

Operating System — a fast-moving creative digital design agency develops that transforms brands starting with strategy and identity. We help to imagine and develop the brand guidelines and design systems that help you thrive in a changing world while reaching and connecting via social and digital gallery stewardship. With the help of our in-house production teams, we are able to launch campaigns at speed. While delivering content at scale to truly communicate on a one-to-one basis.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Operating System (OPSYS) Sumber

Laman Web Rasmi

Operating System Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Operating System (OPSYS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Operating System (OPSYS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Operating System.

Semak Operating System ramalan harga sekarang!

OPSYS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Operating System (OPSYS)

Memahami tokenomik Operating System (OPSYS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OPSYS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Operating System (OPSYS)

Berapakah nilai Operating System (OPSYS) hari ini?
Harga langsung OPSYS dalam USD ialah 0.0000079 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OPSYS ke USD?
Harga semasa OPSYS ke USD ialah $ 0.0000079. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Operating System?
Had pasaran untuk OPSYS ialah $ 790.39K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OPSYS?
Bekalan edaran OPSYS ialah 100.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OPSYS?
OPSYS mencapai harga ATH sebanyak 0.00002374 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OPSYS?
OPSYS melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan OPSYS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OPSYSialah -- USD.
Adakah OPSYS akan naik lebih tinggi tahun ini?
OPSYS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OPSYSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:06:20 (UTC+8)

Operating System (OPSYS) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.