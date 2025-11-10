Operon Network Harga Hari Ini

Harga langsung Operon Network (OPERON) hari ini ialah $ 0.00006946, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OPERON kepada USD penukaran adalah $ 0.00006946 setiap OPERON.

Operon Network kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,946.17, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M OPERON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OPERON didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00067175, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006946.

Dalam prestasi jangka pendek, OPERON dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -3.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Operon Network (OPERON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.95K$ 6.95K $ 6.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.95K$ 6.95K $ 6.95K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Operon Network ialah $ 6.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OPERON ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.95K.