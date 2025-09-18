Operon Origins (ORO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.82$ 1.82 $ 1.82 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.02% Perubahan Harga (1D) +2.68% Perubahan Harga (7D) -2.03% Perubahan Harga (7D) -2.03%

Operon Origins (ORO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ORO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ORO sepanjang masa ialah $ 1.82, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ORO telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, +2.68% dalam 24 jam dan -2.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Operon Origins (ORO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.91K$ 2.91K $ 2.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.71K$ 36.71K $ 36.71K Bekalan Peredaran 7.93M 7.93M 7.93M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Operon Origins ialah $ 2.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ORO ialah 7.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.71K.