Opium (OPIUM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02724637 $ 0.02724637 $ 0.02724637 24J Rendah $ 0.04287622 $ 0.04287622 $ 0.04287622 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02724637$ 0.02724637 $ 0.02724637 24J Tinggi $ 0.04287622$ 0.04287622 $ 0.04287622 Sepanjang Masa $ 23.01$ 23.01 $ 23.01 Harga Terendah $ 0.02197325$ 0.02197325 $ 0.02197325 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) -9.82% Perubahan Harga (7D) -9.82%

Opium (OPIUM) harga masa nyata ialah $0.0274646. Sepanjang 24 jam yang lalu, OPIUM didagangkan antara $ 0.02724637 rendah dan $ 0.04287622 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OPIUM sepanjang masa ialah $ 23.01, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02197325.

Dari segi prestasi jangka pendek, OPIUM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan -9.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Opium (OPIUM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 481.50K$ 481.50K $ 481.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M Bekalan Peredaran 17.53M 17.53M 17.53M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Opium ialah $ 481.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OPIUM ialah 17.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.75M.