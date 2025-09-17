OpMentis (OPM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0022772 $ 0.0022772 $ 0.0022772 24J Rendah $ 0.00263733 $ 0.00263733 $ 0.00263733 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0022772$ 0.0022772 $ 0.0022772 24J Tinggi $ 0.00263733$ 0.00263733 $ 0.00263733 Sepanjang Masa $ 0.075756$ 0.075756 $ 0.075756 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +11.45% Perubahan Harga (1D) +14.86% Perubahan Harga (7D) -9.58% Perubahan Harga (7D) -9.58%

OpMentis (OPM) harga masa nyata ialah $0.00263754. Sepanjang 24 jam yang lalu, OPM didagangkan antara $ 0.0022772 rendah dan $ 0.00263733 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OPM sepanjang masa ialah $ 0.075756, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OPM telah berubah sebanyak +11.45% sejak sejam yang lalu, +14.86% dalam 24 jam dan -9.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OpMentis (OPM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 196.42K$ 196.42K $ 196.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 263.65K$ 263.65K $ 263.65K Bekalan Peredaran 74.50M 74.50M 74.50M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa OpMentis ialah $ 196.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OPM ialah 74.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 263.65K.